В Киеве мужчина "охотился" на несовершеннолетних девушек: полиция обнародовала шокирующие детали

В Киеве правоохранители задержали 38-летнего предпринимателя, подозреваемого в совершении сексуальных преступлений в отношении трех несовершеннолетних девушек. Мужчина «задабривал» жертв дорогими подарками и деньгами.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

Сотрудники управления миграционной полиции совместно со следователями Оболонского управления установили, что злоумышленник целенаправленно искал детей, лишенных должного родительского внимания. Жертвами стали три киевлянки в возрасте 12 и 15 лет, с которыми фигурант познакомился на улице.

Механизм преступления

Пользуясь уязвимым эмоциональным состоянием подростков, мужчина входил в доверие. Развратные действия он совершал в салоне собственного автомобиля и в съемной квартире. За это «платил» детям:

покупал брендовую одежду;

дарил современные смартфоны;

давал деньги на личные расходы.

Что известно о задержанном

Фигурантом оказался местный предприниматель, у которого есть собственная семья — проживает с гражданской женой и малолетней дочерью. Во время обысков в его помещении и авто полицейские изъяли технику (ноутбуки, телефоны) и банковские карты.

Юридические последствия

Следователи процессуального руководства Оболонской окружной прокуратуры уже сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 155 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенным за вознаграждение.

Злоумышленнику грозит:

до 8 лет лишения свободы ;

запрет занимать определенные должности на срок до трех лет.

Полиция проверяет, причастен ли задержанный к аналогичным преступлениям на территории столицы.

Напомним, в Киеве полиция задержала тренера по джиу-джитсу по подозрению в сексуальном насилии над 11-летней девочкой.