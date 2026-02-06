- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 403
- Время на прочтение
- 2 мин
В Киеве мужчина "охотился" на несовершеннолетних девушек: полиция обнародовала шокирующие детали
Предприниматель целенаправленно искал детей, лишенных должного родительского внимания, жертвами стали три киевлянки в возрасте 12 и 15 лет, с которыми он познакомился на улице.
В Киеве правоохранители задержали 38-летнего предпринимателя, подозреваемого в совершении сексуальных преступлений в отношении трех несовершеннолетних девушек. Мужчина «задабривал» жертв дорогими подарками и деньгами.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.
Сотрудники управления миграционной полиции совместно со следователями Оболонского управления установили, что злоумышленник целенаправленно искал детей, лишенных должного родительского внимания. Жертвами стали три киевлянки в возрасте 12 и 15 лет, с которыми фигурант познакомился на улице.
Механизм преступления
Пользуясь уязвимым эмоциональным состоянием подростков, мужчина входил в доверие. Развратные действия он совершал в салоне собственного автомобиля и в съемной квартире. За это «платил» детям:
покупал брендовую одежду;
дарил современные смартфоны;
давал деньги на личные расходы.
Что известно о задержанном
Фигурантом оказался местный предприниматель, у которого есть собственная семья — проживает с гражданской женой и малолетней дочерью. Во время обысков в его помещении и авто полицейские изъяли технику (ноутбуки, телефоны) и банковские карты.
Юридические последствия
Следователи процессуального руководства Оболонской окружной прокуратуры уже сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 155 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенным за вознаграждение.
Злоумышленнику грозит:
до 8 лет лишения свободы;
запрет занимать определенные должности на срок до трех лет.
Полиция проверяет, причастен ли задержанный к аналогичным преступлениям на территории столицы.
Напомним, в Киеве полиция задержала тренера по джиу-джитсу по подозрению в сексуальном насилии над 11-летней девочкой.