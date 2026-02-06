ТСН у соціальних мережах

Київ
507
2 хв

В Києві чоловік "полював" на неповнолітніх дівчат: поліція оприлюднила шокувальні деталі

Підприємець цілеспрямовано шукав дітей, позбавлених належної батьківської уваги, жертвами стали три киянки віком 12 та 15 років, з якими він познайомився на вулиці.

Світлана Несчетна
Підозрюваний у вчиненні сексуальних злочинів

Підозрюваний у вчиненні сексуальних злочинів / © Поліція Києва

У Києві правоохоронці затримали 38-річного підприємця, якого підозрюють у вчиненні сексуальних злочинів щодо трьох неповнолітніх дівчат. Чоловік «задобрював» жертв дорогими подарунками та грошима.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у Facebook.

Співробітники управління міграційної поліції спільно зі слідчими Оболонського управління встановили, що зловмисник цілеспрямовано шукав дітей, позбавлених належної батьківської уваги. Жертвами стали три киянки віком 12 та 15 років, з якими фігурант познайомився на вулиці.

Механізм злочину

Користуючись вразливим емоційним станом підлітків, чоловік входив до них у довіру. Розбещувальні дії він вчиняв у салоні власного автомобіля та в орендованій квартирі. За це «платив» дітям:

  • купував брендовий одяг;

  • дарував сучасні смартфони;

  • давав гроші на особисті витрати.

Що відомо про затриманого

Фігурантом виявився місцевий підприємець, який має власну сім’ю — проживає з цивільною дружиною та малолітньою донькою. Під час обшуків у його помешканні та авто поліцейські вилучили техніку (ноутбуки, телефони) та банківські картки.

Юридичні наслідки

Слідчі за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 155 Кримінального кодексу України. Йдеться про дії сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені за винагороду.

Зловмиснику загрожує:

  • до 8 років позбавлення волі;

  • заборона обіймати певні посади строком до трьох років.

Наразі поліція перевіряє, чи причетний затриманий до аналогічних злочинів на території столиці.

Нагадаємо, у Києві поліція затримала тренера з джиу-джитсу за підозрою в сексуальному насильстві над 11-річною дівчинкою.

507
