Перспектива залишитися без опалення на найближчі два місяці стала реальністю для мешканців понад 1100 багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах Києва. Причиною стала руйнація ТЕЦ, яка забезпечувала генерацію тепла. Однак окрім холодних квартир, існує ще одна серйозна загроза — технічна деградація самої системи теплопостачання.

Про це розповіла експертка з питань енергетичної безпеки Світлана Голікова для Telegraf.

Фахівчиня наголошує: система опалення не може просто «стояти» без наслідків. Відсутність циркуляції теплоносія запускає руйнівні процеси всередині труб.

«Система зазнає збитків. Не катастрофічних за один сезон, але накопичених і неминучих. Тривалий простій системи опалення без циркуляції призводить до прискореної корозії, замулення та зниження ресурсу мереж», — пояснила Голікова.

Головний висновок експертки невтішний: що довше триває простій, то дорожчим буде відновлення і то вищим стане ризик поривів та аварій у майбутньому. Найбільшого руйнування зараз зазнають саме внутрішньобудинкові мережі.

Чому просто увімкнути опалення не вдасться

Фахівчиня пояснює, що згідно з державними нормами, відновити подавання тепла після тривалої перерви неможливо простим натисканням кнопки. Якщо система простоювала понад 14 днів, комунальники зобов’язані діяти за суворим регламентом:

Провести огляд та очищення грязьовиків.

Забезпечити контрольований пуск.

У разі погіршення циркуляції промити труби від іржі та осаду.

Ці вимоги закріплені у Правилах технічної експлуатації теплових установок та державних будівельних нормах (ДБН). Ігнорування цих процедур може призвести до миттєвих аварій у разі спроби подати тиск.

Чи є альтернатива

Щоб уникнути колапсу та дати людям тепло, експерти пропонують розглянути альтернативні джерела живлення для постраждалих районів.

Система теплопостачання Києва є розгалуженою. На лівому березі, окрім постраждалої генерації, функціонує станція теплопостачання (СТ) «Позняки» — потужна котельня, яка працює на газі.

«За умови проведення технічного аудиту доцільно було б тимчасово під’єднати хоча б частину будівель до інших джерел, наприклад, СТ „Позняки“», — зазначила Голікова.

Вона зазначає, якщо влада планує відновлювати теплопостачання, необхідно терміново готувати не лише джерело генерації, а й ретельно перевіряти трубопровідну мережу та індивідуальні теплові пункти, які зараз перебувають у зоні найбільшого ризику.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки в Києві було критично пошкоджено Дарницьку ТЕЦ, через що понад тисячу житлових будинків у Дарницькому та Дніпровському районах залишилися без теплопостачання. У КМДА повідомили, що масштаб руйнувань не дозволяє відновити подавання тепла до завершення поточного опалювального сезону. Міська влада оприлюднила перелік адрес, де мешканцям не варто очікувати відновлення опалення цієї зими.