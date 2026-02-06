- Дата публікації
Два місяці без опалення: чим загрожує простій труб у будинках Києва — шокувальний прогноз
Тривалий простій тепломереж без циркуляції води може призвести до критичних наслідків для інфраструктури.
Перспектива залишитися без опалення на найближчі два місяці стала реальністю для мешканців понад 1100 багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах Києва. Причиною стала руйнація ТЕЦ, яка забезпечувала генерацію тепла. Однак окрім холодних квартир, існує ще одна серйозна загроза — технічна деградація самої системи теплопостачання.
Про це розповіла експертка з питань енергетичної безпеки Світлана Голікова для Telegraf.
Фахівчиня наголошує: система опалення не може просто «стояти» без наслідків. Відсутність циркуляції теплоносія запускає руйнівні процеси всередині труб.
«Система зазнає збитків. Не катастрофічних за один сезон, але накопичених і неминучих. Тривалий простій системи опалення без циркуляції призводить до прискореної корозії, замулення та зниження ресурсу мереж», — пояснила Голікова.
Головний висновок експертки невтішний: що довше триває простій, то дорожчим буде відновлення і то вищим стане ризик поривів та аварій у майбутньому. Найбільшого руйнування зараз зазнають саме внутрішньобудинкові мережі.
Чому просто увімкнути опалення не вдасться
Фахівчиня пояснює, що згідно з державними нормами, відновити подавання тепла після тривалої перерви неможливо простим натисканням кнопки. Якщо система простоювала понад 14 днів, комунальники зобов’язані діяти за суворим регламентом:
Провести огляд та очищення грязьовиків.
Забезпечити контрольований пуск.
У разі погіршення циркуляції промити труби від іржі та осаду.
Ці вимоги закріплені у Правилах технічної експлуатації теплових установок та державних будівельних нормах (ДБН). Ігнорування цих процедур може призвести до миттєвих аварій у разі спроби подати тиск.
Чи є альтернатива
Щоб уникнути колапсу та дати людям тепло, експерти пропонують розглянути альтернативні джерела живлення для постраждалих районів.
Система теплопостачання Києва є розгалуженою. На лівому березі, окрім постраждалої генерації, функціонує станція теплопостачання (СТ) «Позняки» — потужна котельня, яка працює на газі.
«За умови проведення технічного аудиту доцільно було б тимчасово під’єднати хоча б частину будівель до інших джерел, наприклад, СТ „Позняки“», — зазначила Голікова.
Вона зазначає, якщо влада планує відновлювати теплопостачання, необхідно терміново готувати не лише джерело генерації, а й ретельно перевіряти трубопровідну мережу та індивідуальні теплові пункти, які зараз перебувають у зоні найбільшого ризику.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки в Києві було критично пошкоджено Дарницьку ТЕЦ, через що понад тисячу житлових будинків у Дарницькому та Дніпровському районах залишилися без теплопостачання. У КМДА повідомили, що масштаб руйнувань не дозволяє відновити подавання тепла до завершення поточного опалювального сезону. Міська влада оприлюднила перелік адрес, де мешканцям не варто очікувати відновлення опалення цієї зими.