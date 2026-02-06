ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
235
Час на прочитання
2 хв

Два місяці без опалення: чим загрожує простій труб у будинках Києва — шокувальний прогноз

Тривалий простій тепломереж без циркуляції води може призвести до критичних наслідків для інфраструктури.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Тепло

Тепло / © pexels.com

Перспектива залишитися без опалення на найближчі два місяці стала реальністю для мешканців понад 1100 багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах Києва. Причиною стала руйнація ТЕЦ, яка забезпечувала генерацію тепла. Однак окрім холодних квартир, існує ще одна серйозна загроза — технічна деградація самої системи теплопостачання.

Про це розповіла експертка з питань енергетичної безпеки Світлана Голікова для Telegraf.

Фахівчиня наголошує: система опалення не може просто «стояти» без наслідків. Відсутність циркуляції теплоносія запускає руйнівні процеси всередині труб.

«Система зазнає збитків. Не катастрофічних за один сезон, але накопичених і неминучих. Тривалий простій системи опалення без циркуляції призводить до прискореної корозії, замулення та зниження ресурсу мереж», — пояснила Голікова.

Головний висновок експертки невтішний: що довше триває простій, то дорожчим буде відновлення і то вищим стане ризик поривів та аварій у майбутньому. Найбільшого руйнування зараз зазнають саме внутрішньобудинкові мережі.

Чому просто увімкнути опалення не вдасться

Фахівчиня пояснює, що згідно з державними нормами, відновити подавання тепла після тривалої перерви неможливо простим натисканням кнопки. Якщо система простоювала понад 14 днів, комунальники зобов’язані діяти за суворим регламентом:

  • Провести огляд та очищення грязьовиків.

  • Забезпечити контрольований пуск.

  • У разі погіршення циркуляції промити труби від іржі та осаду.

Ці вимоги закріплені у Правилах технічної експлуатації теплових установок та державних будівельних нормах (ДБН). Ігнорування цих процедур може призвести до миттєвих аварій у разі спроби подати тиск.

Чи є альтернатива

Щоб уникнути колапсу та дати людям тепло, експерти пропонують розглянути альтернативні джерела живлення для постраждалих районів.

Система теплопостачання Києва є розгалуженою. На лівому березі, окрім постраждалої генерації, функціонує станція теплопостачання (СТ) «Позняки» — потужна котельня, яка працює на газі.

«За умови проведення технічного аудиту доцільно було б тимчасово під’єднати хоча б частину будівель до інших джерел, наприклад, СТ „Позняки“», — зазначила Голікова.

Вона зазначає, якщо влада планує відновлювати теплопостачання, необхідно терміново готувати не лише джерело генерації, а й ретельно перевіряти трубопровідну мережу та індивідуальні теплові пункти, які зараз перебувають у зоні найбільшого ризику.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки в Києві було критично пошкоджено Дарницьку ТЕЦ, через що понад тисячу житлових будинків у Дарницькому та Дніпровському районах залишилися без теплопостачання. У КМДА повідомили, що масштаб руйнувань не дозволяє відновити подавання тепла до завершення поточного опалювального сезону. Міська влада оприлюднила перелік адрес, де мешканцям не варто очікувати відновлення опалення цієї зими.

Дата публікації
Кількість переглядів
235
