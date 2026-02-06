- Дата публикации
Что готовит погода киевлянам на выходные: прогноз на 7 февраля в Киеве
Киев и накроет снег и гололедица.
В субботу, 7 февраля, в Киеве удержится морозная погода. Ожидаются осадки в виде снега.
Об этом стало известно из прогноза синоптиков "Укргидрометцентра".
В столице будет облачно. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
В Киеве ночью столбики термометров покажут 6-8° мороза, а днем 2-4° мороза. В Киевской области ночью ожидается -3-8°, а днем от -1° до -6°.
Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что уже в выходные погода в Украине резко изменится. Сильный мороз отступит во всех регионах. Однако вместе с потеплением придет значительное количество осадков. Потепление и влажная погода способствуют образованию туманов.