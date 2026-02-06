ТСН у соціальних мережах

Київ
72
1 хв

Мешканці двох районів Києва матимуть більше світла: запроваджено особливий графік

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Київ.

Київ. / © Associated Press

У двох районах Києва світло вимикатимуть лише по кілька годин на добу - зранку та ввечері. Йдеться про Дніпровський і Дарницький райони, де складна ситуація з опаленням.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

“Розуміємо, як важко, коли вдома холодно і темно. Тому енергетики зробили неможливе і збільшили можливість подачі світла до ваших будинків”, - наголосили в компанії.

Світло будуть вимикати лише в окремі години:

  • від 8:00 до 11:00

  • від 18:00 до 21:00

Енергетики наголошують, що зараз мережі дуже перевантажені, а тому просять киян вмикати потужні прилади по черзі. Інакше - можуть траплятися аварії.

