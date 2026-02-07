ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
305
Время на прочтение
1 мин

В Киеве из-за атаки действуют экстренные отключения

В столице бездействуют графики отключения. Причина — массированная атака по Украине.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Киеве действуют графики отключений

В Киеве действуют графики отключений / © Associated Press

Сегодня, 7 февраля, в Киеве ввели экстренные отключения света.

Об этом сообщили в ДТЭК.

«Киев: из-за атаки врага по команде „Укрэнерго“ применены экстренные отключения», — говорится в сообщении.

Отметим, что во время экстренных отключений графики не действуют.

Ранее сообщалось, что россияне атакуют Украину ракетами и дронами. Взрывы гремели в разных уголках страны.

В частности, Виннитчина находилась под массированной воздушной атакой врага. В Ровно также гремели мощные взрывы.

Нынешняя атака уже вторая массированная за эту неделю. В ночь на 3 февраля враг использовал дроны и ракеты, в том числе большое количество баллистики, чтобы ударить по энергетике. Значительные повреждения получили Киев и Харьков.

Дата публикации
Количество просмотров
305
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie