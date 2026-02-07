- Дата публикации
В Киеве из-за атаки действуют экстренные отключения
В столице бездействуют графики отключения. Причина — массированная атака по Украине.
Сегодня, 7 февраля, в Киеве ввели экстренные отключения света.
Об этом сообщили в ДТЭК.
«Киев: из-за атаки врага по команде „Укрэнерго“ применены экстренные отключения», — говорится в сообщении.
Отметим, что во время экстренных отключений графики не действуют.
Ранее сообщалось, что россияне атакуют Украину ракетами и дронами. Взрывы гремели в разных уголках страны.
В частности, Виннитчина находилась под массированной воздушной атакой врага. В Ровно также гремели мощные взрывы.
Нынешняя атака уже вторая массированная за эту неделю. В ночь на 3 февраля враг использовал дроны и ракеты, в том числе большое количество баллистики, чтобы ударить по энергетике. Значительные повреждения получили Киев и Харьков.