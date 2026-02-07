Кличко зробив важливу заяву щодо світла для киян: подробиці

Пункти незламності у Києві / © Associated Press

Реклама

Київ очікує погіршення погодних умов, зокрема сильні нічні морози. Ситуація ускладнюється тривалими відключеннями електроенергії, спричиненими пошкодженнями енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, енергосистема України продовжує працювати в кризовому режимі після чергового масованого ракетного обстрілу. У більшості областей, включно з Київським регіоном, застосовуються аварійні відключення.

Реклама

Скільки буде світла в Києві

За інформацією Міністерства енергетики, на яку посилається міський голова, поточні потужності дозволяють забезпечувати мешканців столиці електроенергією в середньому лише на півтори-дві години на добу.

З огляду на прогноз погоди, Кличко надав доручення головам районних державних адміністрацій перевірити готовність пунктів обігріву. Разом із міськими службами керівники районів зобов’язані забезпечити:

підключення генераторів та наявність пального для них;

стабільне теплопостачання та освітлення в приміщеннях;

наявність продуктів харчування та гарячих напоїв.

Він зазначив, що мешканці міста повинні мати безперешкодний доступ до пунктів, щоб зарядити електронні пристрої, зігрітися та перекусити.

Де можна залишитись на ніч

Міська влада також нагадала про функціонування розширеної мережі допомоги. Зокрема, у трьох районах столиці раніше були облаштовані опорні пункти, які передбачають можливість цілодобового перебування. Залишитися на ніч у разі потреби можна в таких районах:

Реклама

Дарницький;

Дніпровський;

Деснянський.

Міський голова зазначив, що комунальні служби продовжують роботу над життєзабезпеченням міста в посиленому режимі.

«Ворог продовжує робити все, щоб зламати наш дух і волю, посіяти відчай і паніку. Але не буде цього! Тримаймося!», — додав Кличко.

Нагадаємо, відновлення зруйнованих потужностей Дарницької ТЕЦ, а також київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 є довготривалим процесом і може тривати від трьох до п’яти років. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, наголосивши, що підготовка до наступного опалювального сезону фактично вже розпочалася.

За його словами, через масштабні руйнування енергетичної інфраструктури рішення щодо розвитку та заміщення генерації необхідно ухвалювати негайно, особливо для таких міст, як Київ, Одеса та Харків.

Реклама

Експерт підкреслив важливість введення в роботу децентралізованої генерації та запуску нових енергетичних проєктів, адже відновлення великих теплоелектроцентралей займає роки й потребує системної та безперервної роботи вже сьогодні.