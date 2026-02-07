ТСН у соціальних мережах

На Київщині обмежать вуличне освітлення, можливі перебої зі зв’язком

Уся критична інфраструктура Київщини — котельні, об’єкти водопостачання, лікарні — переведена на альтернативні джерела енергії.

Відключенн світла в Україні

Відключенн світла в Україні / © Getty Images

У Київській області найближчими днями зберігатиметься гострий дефіцит електроенергії після ударів російської терористичної армії по енергетичних об’єктах України.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

«Електроенергії, на жаль, в загальній системі все менше, і найближчими днями гострий дефіцит зберігатиметься та буде суттєво відчутним», — зазначив він.

Калашник зазначив, що вся критична інфраструктура Київщини — котельні, об’єкти водопостачання, лікарні — переведена на альтернативні джерела енергії. Такі заходи повинні дати можливість на більш тривалий час забезпечити світлом побутових споживачів.

«Працюють когенераційні установки, генератори, сонячні електростанції. Ми системно нарощуємо розподілену генерацію», — наголосив він.

Начальник Київської ОВА закликав кожну громаду вжити низку кризових рішень.

«Йдеться про обмеження вуличного освітлення, освітлення місць загального користування у будинках, а в під’їздах із кількома ліфтами — залишити в роботі один. Ілюмінація та підсвітка реклами сьогодні є недопустимими», — зазначив він, додавши, що, за підрахунками енергетиків, такі заходи дозволяють зекономити десятки мегават електроенергії.

Микола Калашник також попередив про можливі перебої з мобільним інтернетом.

«Більшість базових станцій мобільних операторів забезпечені і акумуляторами, і генераторами. Водночас через надвелике навантаження на мережі під час тривалих відключень якість мобільного інтернету може погіршуватись», — зауважив він.

Начальник Київської ОВА запевнив, що місцева влада разом із операторами працює над тим, щоб зв’язок залишався доступним для людей і служб, які забезпечують життєдіяльність регіону.

Нагадаємо, у Київській області на тлі російської атаки 7 лютого запроваджено аварійні відключення світла.

