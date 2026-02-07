ТСН у соціальних мережах

Удар Росії по Київщині — що там відбувається та які наслідки

На тлі атаки у Київській області об’єкти критичної інфраструктури та мобільні станції переведені на резервні джерела живлення.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
РФ атакувала Київщину

РФ атакувала Київщину / © Associated Press

На Київщині внаслідок ворожої атаки пошкоджена автівки та приміщення. У регіоні на тлі атаки запроваджено аварійні відключення світла.

Про наслідки атаки повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

«У Броварському районі пошкоджено п’ять приватних будинків та чотири автомобілі. У Бориспільському районі зазнали ушкоджень складські приміщення й логістичний центр одного з підприємств», — зазначив він.

Наразі в області запроваджено екстрені відключення електроенергії. Об’єкти критичної інфраструктури та мобільні станції переведені на резервні джерела живлення.

Що відомо про атаку по Україні, яку влаштувала Росія

Від ночі 7 лютого Росія масовано атакує Україну ракетами та БпЛА. У низці областей, зокрема на заході країни, пролунали численні вибухи.

У Дніпрі російські дрони пошкодили комунальне підприємство, тролейбуси та інший транспорт. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив про можливі значні перебої з електроенергією та закликав містян запастися водою.

Після 8 ранку дрони продовжували атаку, зокрема на Львівщині атакували Ходорів біля Бурштина. На Волині пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

«Укренерго» повідомило про запровадження аварійних відключень електрики у більшості областей через нову масовану атаку РФ на енергооб’єкти та пошкодження інфраструктури.

За даними Дениса Шмигаля, росіяни здійснили чергову масовану атаку на енергетичні об’єкти України. Під ударом — підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ — основа енергомережі України. Ворог вдарив також по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС.

