ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
228
Время на прочтение
2 мин

На Киевщине ограничат уличное освещение, возможны перебои со связью

Вся критическая инфраструктура Киевщины — котельные, объекты водоснабжения, больницы — переведена на альтернативные источники энергии.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Отключение света в Украине

Отключение света в Украине / © Getty Images

В Киевской области в ближайшие дни будет сохраняться острый дефицит электроэнергии после ударов российской террористической армии по энергетическим объектам Украины

Об этом сообщил начальник Киевской ОГА Николай Калашник.

«Электроэнергии, к сожалению, в общей системе все меньше, и в ближайшие дни острый дефицит будет сохраняться и будет существенно ощутимым», — отметил он.

Калашник отметил, что вся критическая инфраструктура Киевщины — котельные, объекты водоснабжения, больницы — переведена на альтернативные источники энергии. Такие меры должны дать возможность на более длительное время обеспечить светом бытовых потребителей.

«Работают когенерационные установки, генераторы, солнечные электростанции. Мы системно наращиваем распределенную генерацию», — подчеркнул он.

Начальник Киевской ОВА призвал каждую общину принять ряд кризисных решений.

«Речь идет об ограничении уличного освещения, освещения мест общего пользования в домах, а в подъездах с несколькими лифтами — оставить в работе один. Иллюминация и подсветка рекламы сегодня недопустимы», — отметил он, добавив, что, по подсчетам энергетиков, такие меры позволяют сэкономить десятки мегаватт электроэнергии.

Николай Калашник также предупредил о возможных перебоях с мобильным интернетом.

«Большинство базовых станций мобильных операторов обеспечены и аккумуляторами, и генераторами. В то же время из-за сверхбольшой нагрузки на сети во время длительных отключений качество мобильного интернета может ухудшаться», — отметил он.

Начальник Киевской ОГА заверил, что местные власти вместе с операторами работают над тем, чтобы связь оставалась доступной для людей и служб, которые обеспечивают жизнедеятельность региона.

Напомним, в Киевской области на фоне российской атаки 7 февраля введены аварийные отключения света.

Дата публикации
Количество просмотров
228
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie