На Киевщине ограничат уличное освещение, возможны перебои со связью
Вся критическая инфраструктура Киевщины — котельные, объекты водоснабжения, больницы — переведена на альтернативные источники энергии.
В Киевской области в ближайшие дни будет сохраняться острый дефицит электроэнергии после ударов российской террористической армии по энергетическим объектам Украины
Об этом сообщил начальник Киевской ОГА Николай Калашник.
«Электроэнергии, к сожалению, в общей системе все меньше, и в ближайшие дни острый дефицит будет сохраняться и будет существенно ощутимым», — отметил он.
Калашник отметил, что вся критическая инфраструктура Киевщины — котельные, объекты водоснабжения, больницы — переведена на альтернативные источники энергии. Такие меры должны дать возможность на более длительное время обеспечить светом бытовых потребителей.
«Работают когенерационные установки, генераторы, солнечные электростанции. Мы системно наращиваем распределенную генерацию», — подчеркнул он.
Начальник Киевской ОВА призвал каждую общину принять ряд кризисных решений.
«Речь идет об ограничении уличного освещения, освещения мест общего пользования в домах, а в подъездах с несколькими лифтами — оставить в работе один. Иллюминация и подсветка рекламы сегодня недопустимы», — отметил он, добавив, что, по подсчетам энергетиков, такие меры позволяют сэкономить десятки мегаватт электроэнергии.
Николай Калашник также предупредил о возможных перебоях с мобильным интернетом.
«Большинство базовых станций мобильных операторов обеспечены и аккумуляторами, и генераторами. В то же время из-за сверхбольшой нагрузки на сети во время длительных отключений качество мобильного интернета может ухудшаться», — отметил он.
Начальник Киевской ОГА заверил, что местные власти вместе с операторами работают над тем, чтобы связь оставалась доступной для людей и служб, которые обеспечивают жизнедеятельность региона.
Напомним, в Киевской области на фоне российской атаки 7 февраля введены аварийные отключения света.