Кличко сделал важное заявление по поводу света для киевлян: подробности

Пункты несокрушимости в Киеве / © Associated Press

Реклама

Киев ожидает ухудшения погодных условий, в частности, сильные ночные морозы. Ситуация осложняется длительными отключениями электроэнергии, вызванными повреждениями энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

По его словам, энергосистема Украины продолжает работать в кризисном режиме после очередного массированного ракетного обстрела. В большинстве областей, включая Киевский регион, применяются аварийные отключения.

Реклама

Сколько будет света в Киеве

По информации Министерства энергетики, на которую ссылается городской голова, текущие мощности позволяют снабжать жителей столицы электроэнергией в среднем всего на полтора-два часа в сутки.

Учитывая прогноз погоды, Кличко дал поручение главам районных государственных администраций проверить готовность пунктов обогрева. Вместе с городскими службами руководители районов обязаны обеспечить:

подключение генераторов и наличие горючего для них;

стабильное теплоснабжение и освещение в помещениях;

наличие продуктов питания и горячих напитков.

Он отметил, что жители города должны иметь беспрепятственный доступ к пунктам, чтобы зарядить электронные устройства, согреться и перекусить.

Где можно остаться на ночь

Городские власти также напомнили о функционировании расширенной сети помощи. В частности, в трех районах столицы ранее были обустроены опорные пункты, предусматривающие возможность круглосуточного пребывания. Остаться на ночь в случае необходимости можно в следующих районах:

Реклама

Дарницкий;

Днепровский;

Деснянский.

Мэр отметил, что коммунальные службы продолжают работу над жизнеобеспечением города в усиленном режиме.

«Враг продолжает делать все, чтобы сломить наш дух и волю, посеять отчаяние и панику. Но не будет этого! Держимся!», — добавил Кличко.

Напомним, восстановление разрушенных мощностей Дарницкой ТЭЦ, а также киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 является длительным процессом и может занять от трех до пяти лет. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, отметив, что подготовка к следующему отопительному сезону фактически уже началась.

По его словам, из-за масштабных разрушений энергетической инфраструктуры решение о развитии и замещении генерации необходимо принимать немедленно, особенно для таких городов, как Киев, Одесса и Харьков.

Реклама

Эксперт подчеркнул важность введения в работу децентрализованной генерации и запуска новых энергетических проектов, ведь восстановление больших теплоэлектроцентралей занимает годы и требует системной и непрерывной работы уже сегодня.