Кличко сделал важное заявление по поводу света для киевлян: подробности
Из-за массированных обстрелов и дефицита мощностей киевляне получают электроэнергию всего на 1,5–2 часа в сутки.
Киев ожидает ухудшения погодных условий, в частности, сильные ночные морозы. Ситуация осложняется длительными отключениями электроэнергии, вызванными повреждениями энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
По его словам, энергосистема Украины продолжает работать в кризисном режиме после очередного массированного ракетного обстрела. В большинстве областей, включая Киевский регион, применяются аварийные отключения.
Сколько будет света в Киеве
По информации Министерства энергетики, на которую ссылается городской голова, текущие мощности позволяют снабжать жителей столицы электроэнергией в среднем всего на полтора-два часа в сутки.
Учитывая прогноз погоды, Кличко дал поручение главам районных государственных администраций проверить готовность пунктов обогрева. Вместе с городскими службами руководители районов обязаны обеспечить:
подключение генераторов и наличие горючего для них;
стабильное теплоснабжение и освещение в помещениях;
наличие продуктов питания и горячих напитков.
Он отметил, что жители города должны иметь беспрепятственный доступ к пунктам, чтобы зарядить электронные устройства, согреться и перекусить.
Где можно остаться на ночь
Городские власти также напомнили о функционировании расширенной сети помощи. В частности, в трех районах столицы ранее были обустроены опорные пункты, предусматривающие возможность круглосуточного пребывания. Остаться на ночь в случае необходимости можно в следующих районах:
Дарницкий;
Днепровский;
Деснянский.
Мэр отметил, что коммунальные службы продолжают работу над жизнеобеспечением города в усиленном режиме.
«Враг продолжает делать все, чтобы сломить наш дух и волю, посеять отчаяние и панику. Но не будет этого! Держимся!», — добавил Кличко.
Напомним, восстановление разрушенных мощностей Дарницкой ТЭЦ, а также киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 является длительным процессом и может занять от трех до пяти лет. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, отметив, что подготовка к следующему отопительному сезону фактически уже началась.
По его словам, из-за масштабных разрушений энергетической инфраструктуры решение о развитии и замещении генерации необходимо принимать немедленно, особенно для таких городов, как Киев, Одесса и Харьков.
Эксперт подчеркнул важность введения в работу децентрализованной генерации и запуска новых энергетических проектов, ведь восстановление больших теплоэлектроцентралей занимает годы и требует системной и непрерывной работы уже сегодня.