Тепло / © pexels.com

Реклама

Перспектива остаться без отопления на ближайшие два месяца стала реальностью для жителей более 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Причиной стало разрушение ТЭЦ, которое обеспечивало генерацию тепла. Однако кроме холодных квартир существует еще одна серьезная угроза — техническая деградация самой системы теплоснабжения.

Об этом рассказала эксперт по вопросам энергетической безопасности Светлана Голикова для «Telegraf».

Специалист отмечает: система отопления не может просто «стоять» без последствий. Отсутствие циркуляции теплоносителя запускает разрушающие процессы внутри труб.

Реклама

«Система терпит убытки. Не катастрофических за один сезон, но накопившихся и неизбежных. Продолжительный простой системы отопления без циркуляции приводит к ускоренной коррозии, заилению и снижению ресурса сетей», — объяснила Голикова.

Главный вывод эксперта неутешителен: чем дольше длится простой, тем дороже будет восстановление и тем выше станет риск порывов и аварий в будущем. Наибольшее разрушение сейчас терпят именно внутридомовые сети.

Почему просто включить отопление не получится

Специалист объясняет, что согласно государственным нормам восстановить подачу тепла после длительного перерыва невозможно простым нажатием кнопки. Если система простаивала более 14 дней, коммунальщики обязаны действовать по строгому регламенту:

Произвести осмотр и очистку грязевиков.

Обеспечить контролируемый запуск.

В случае ухудшения циркуляции промыть трубы от ржавчины и осадка.

Эти требования закреплены в Правилах технической эксплуатации тепловых установок и государственных строительных нормах (ДБН). Игнорирование этих процедур может привести к мгновенным авариям при попытке оказать давление.

Реклама

Есть ли альтернатива

Чтобы избежать коллапса и дать людям тепло, эксперты предлагают рассмотреть альтернативные источники питания для пострадавших районов.

Система теплоснабжения Киева разветвленная. На Левом берегу, кроме пострадавшей генерации, функционирует станция теплоснабжения (СТ) «Позняки» — мощная работающая на газе котельная.

«При условии проведения технического аудита целесообразно было бы временно подключить хотя бы часть зданий к другим источникам, например, СТ „Позняки“, — отметила Голикова.

Она отмечает, что если власти планируют возобновлять теплоснабжение, необходимо срочно готовить не только источник генерации, но и тщательно проверять трубопроводную сеть и индивидуальные тепловые пункты, которые сейчас находятся в зоне наибольшего риска.

Реклама

Напомним, в результате российской атаки в Киеве была критически повреждена Дарницкая ТЭЦ, из-за чего более тысячи жилых домов в Дарницком и Днепровском районах остались без теплоснабжения. В КГГА сообщили, что масштаб разрушений не позволяет возобновить подачу тепла до завершения текущего отопительного сезона. Городские власти обнародовали перечень адресов, где жителям не следует ожидать возобновления отопления этой зимой.