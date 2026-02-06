- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 586
- Время на прочтение
- 1 мин
У жителей двух районов Киева будет больше света: введен особый график
Улучшиться ситуация со светом ситуация для жителей Днепровского и Дарницкого районов столицы.
В двух районах Киева свет будут выключать всего по несколько часов в сутки — утром и вечером. Речь идет о Днепровском и Дарницком районах, где сложная ситуация с отоплением.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
«Понимаем, как тяжело, когда дома холодно и темно. Поэтому энергетики сделали невозможное и увеличили возможность подачи света в ваши дома», — подчеркнули в компании.
Свет будут выключать только в отдельные часы:
с 8:00 до 11:00
с 18:00 до 21:00
Энергетики подчеркивают, что сейчас сети очень перегружены, поэтому просят киевлян включать мощные приборы поочередно. Иначе — могут случаться аварии.
Как сообщалось, более 1000 домов в Дарницком и Днепровском районах будут без тепла к концу сезона. Подача отопления невозможна из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.
Напомним, несколько дней назад в ДТЭК сообщили, что после стабилизации ситуации в энергосистеме столицы Киев вернули во временные графики. Впрочем, это не исключало возможности экстренных отключений.
Заметим, что в столице не действуют привычные графики – они индивидуальны для каждого адреса. Энергетики объяснили, что раньше соседние дома могли находиться в одной группе отключений. Однако из-за атак на энергетику ситуация в сетях улиц может кардинально отличаться.