У жителей двух районов Киева будет больше света: введен особый график

Киев. / © Associated Press

В двух районах Киева свет будут выключать всего по несколько часов в сутки — утром и вечером. Речь идет о Днепровском и Дарницком районах, где сложная ситуация с отоплением.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

«Понимаем, как тяжело, когда дома холодно и темно. Поэтому энергетики сделали невозможное и увеличили возможность подачи света в ваши дома», — подчеркнули в компании.

Свет будут выключать только в отдельные часы:

с 8:00 до 11:00

с 18:00 до 21:00

Энергетики подчеркивают, что сейчас сети очень перегружены, поэтому просят киевлян включать мощные приборы поочередно. Иначе — могут случаться аварии.

Как сообщалось, более 1000 домов в Дарницком и Днепровском районах будут без тепла к концу сезона. Подача отопления невозможна из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.

Напомним, несколько дней назад в ДТЭК сообщили, что после стабилизации ситуации в энергосистеме столицы Киев вернули во временные графики. Впрочем, это не исключало возможности экстренных отключений.

Заметим, что в столице не действуют привычные графики – они индивидуальны для каждого адреса. Энергетики объяснили, что раньше соседние дома могли находиться в одной группе отключений. Однако из-за атак на энергетику ситуация в сетях улиц может кардинально отличаться.