В Чернобыле заметили "миф Полесья": появились фото

Рысь евразийская в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Реклама

До недавнего времени присутствие евразийской черты на украинском Полесье было окутано мифами — хищника почти никто не видел. Тем не менее, сегодня ученые Чернобыльского заповедника официально заявляют: популяция этого редкого вида в зоне отчуждения стала стабильной и активно расширяется.

Об этом говорится в сообщении Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

Чернобыльский заповедник обнародовал новые доказательства присутствия евразийской черты на заповедных территориях. Если раньше встреча с этим хищником считалась редким везением, то сейчас специалисты уверенно говорят о его окончательном возвращении.

Реклама

По словам ученых, рысь успешно адаптировалась к условиям зоны отчуждения. Это подтверждает комплексный мониторинг:

Фотоловушки: cпециальные камеры все чаще фиксируют пушистых хищников с характерными кистями на ушах в разных уголках заповедника.

Полевые обследования: при регулярных рейдах специалисты постоянно находят свежие следы на снегу, что свидетельствует об активном передвижении и охоте животных.

«Рысь не просто вернулась на Полесье — ее популяция на заповедной территории является постоянной», — отмечают в пресс-службе заповедника.

Рысь евразийская в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Ученые отмечают, что восстановление численности рыси является важнейшим показателем. Как хищник, она помогает регулировать экосистему, а ее стабильное присутствие свидетельствует о том, что природа Чернобыля способна самовосстанавливаться даже в специфических условиях зоны отчуждения.

Рысь евразийская в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Ранее этот вид считался практически исчезнувшим с территории региона из-за человеческой деятельности, однако отсутствие антропогенной нагрузки в последние десятилетия позволило рысе вновь стать полноправной хозяйкой полесских лесов.

Реклама

Сейчас популяция рыси вполне устойчива на заповедной территории.