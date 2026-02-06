- Дата публикации
В Чернобыле заметили "миф Полесья": появились фото
Чернобыльский заповедник обнародовал новые доказательства присутствия евразийской черты на заповедных территориях.
До недавнего времени присутствие евразийской черты на украинском Полесье было окутано мифами — хищника почти никто не видел. Тем не менее, сегодня ученые Чернобыльского заповедника официально заявляют: популяция этого редкого вида в зоне отчуждения стала стабильной и активно расширяется.
Об этом говорится в сообщении Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.
Чернобыльский заповедник обнародовал новые доказательства присутствия евразийской черты на заповедных территориях. Если раньше встреча с этим хищником считалась редким везением, то сейчас специалисты уверенно говорят о его окончательном возвращении.
По словам ученых, рысь успешно адаптировалась к условиям зоны отчуждения. Это подтверждает комплексный мониторинг:
Фотоловушки: cпециальные камеры все чаще фиксируют пушистых хищников с характерными кистями на ушах в разных уголках заповедника.
Полевые обследования: при регулярных рейдах специалисты постоянно находят свежие следы на снегу, что свидетельствует об активном передвижении и охоте животных.
«Рысь не просто вернулась на Полесье — ее популяция на заповедной территории является постоянной», — отмечают в пресс-службе заповедника.
Ученые отмечают, что восстановление численности рыси является важнейшим показателем. Как хищник, она помогает регулировать экосистему, а ее стабильное присутствие свидетельствует о том, что природа Чернобыля способна самовосстанавливаться даже в специфических условиях зоны отчуждения.
Ранее этот вид считался практически исчезнувшим с территории региона из-за человеческой деятельности, однако отсутствие антропогенной нагрузки в последние десятилетия позволило рысе вновь стать полноправной хозяйкой полесских лесов.
Сейчас популяция рыси вполне устойчива на заповедной территории.