Восстановление отопления не ожидается: Минэнерго назвало самый сложный район Киева

Отсутствие отопления на Дарнице: что говорят в Минэнерго / © iStock

Наиболее сложной зоной в Киеве остается район, питавший ТЭЦ-4 (известная как Дарницкая ТЭЦ).

Об этом пишет Минэнерго.

Как уже сообщили городские власти, возобновление теплоснабжения в том районе в ближайшее время не ожидается.

Поэтому энергетики стремятся обеспечить улучшенные графики электроснабжения. Всего над восстановлением электроснабжения в Киеве сегодня были задействованы 64 ремонтных бригады.

Кроме того, продолжается процесс установки когенерационных газовых установок, и в ближайшее время планируется запуск установок мощностью 9 и 18 МВт. Одной из приоритетных задач является обеспечение физической защиты этих объектов.

Минэнерго обещает, что на этой неделе в Украину доставят 596 тонн гуманитарной энергетической помощи, включая трансформаторы, генераторы и другое оборудование. Однако эта помощь не только для Киева — она будет передана энергетическим компаниям, органам местной власти и на объекты критической инфраструктуры по всей Украине.

