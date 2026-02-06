- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 270
- Время на прочтение
- 1 мин
Восстановление отопления не ожидается: Минэнерго назвало самый сложный район Киева
Самой сложной точкой на энергетической карте Киева остается район обслуживания Дарницкой ТЭЦ. Там отопление не будет до конца сезона.
Наиболее сложной зоной в Киеве остается район, питавший ТЭЦ-4 (известная как Дарницкая ТЭЦ).
Об этом пишет Минэнерго.
Как уже сообщили городские власти, возобновление теплоснабжения в том районе в ближайшее время не ожидается.
Поэтому энергетики стремятся обеспечить улучшенные графики электроснабжения. Всего над восстановлением электроснабжения в Киеве сегодня были задействованы 64 ремонтных бригады.
Кроме того, продолжается процесс установки когенерационных газовых установок, и в ближайшее время планируется запуск установок мощностью 9 и 18 МВт. Одной из приоритетных задач является обеспечение физической защиты этих объектов.
Минэнерго обещает, что на этой неделе в Украину доставят 596 тонн гуманитарной энергетической помощи, включая трансформаторы, генераторы и другое оборудование. Однако эта помощь не только для Киева — она будет передана энергетическим компаниям, органам местной власти и на объекты критической инфраструктуры по всей Украине.
Ранее мы писали, как выглядят разрушенные киевские ТЭЦ и когда вернут тепло.