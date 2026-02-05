- Дата публикации
Потепление будет недолго: какой будет погода в Киеве и когда вернутся морозы
Киев оказался в плену мощного снегопада, который парализовал ключевые трассы и мосты. Пока коммунальщики борются со стихией, синоптики предупреждают о новой волне арктического холода.
Киев оказался в эпицентре непогоды, которая спровоцировала масштабный транспортный коллапс и заставила коммунальщиков работать в усиленном режиме.
Когда ждать потепления и отступят ли морозы в ближайшее время — читайте в материале ТСН.ua.
Какой будет погода в Киеве и области 6 февраля
В Киеве и Киевской области в пятницу, 6 февраля ожидается облачная погода и небольшим снегом, сообщают в Укргидрометцентре.
Синоптики предупреждают, что на дорогах будет скользко. И днем, и ночью по области ожидается 3-8° мороза, а в Киеве — около 6-8° ниже нуля.
В то же время синоптик Наталья Диденко отмечает, что сильные морозы пока отступили, влажная и теплая Атлантика посыпает Украину снегом, ветер от противостояния восточного антициклона и западной циклоничности усиливается.
«Завтра, 6-го февраля, при условии противостояния восточной антициклоничности и западной циклонической депрессии (не путать с настроением или недугом) пока все же побеждает западный процесс. Ожидается снег, мокрый снег, на западе и юге с дождем. На востоке — без существенных осадков», — сообщила Диденко на своей странице в Facebook.
Также синоптик предупреждает, что Киеве 6 февраля ожидается снег и сильные порывы юго-восточного ветра
Тепло в столицу придет не надолго: когда киевлянам ожидать похолодания
Согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Мелкий снег будет идти ночью и днем и закончится лишь ближе к вечеру.
Однако с понедельника в столицу снова вернутся морозы. По словам синоптика Натальи Диденко, с 9 по 11 февраля ожидается похолодание.
В частности, 9 февраля в Киеве синоптики прогнозируют до минус 13 градусов мороза утром и до минус 9 днем.
10 февраля морозы ударят еще сильнее — ожидается до минус 16 градусов ночью и утром.
Мэр Киева предупреждает о проблемах в городе из-за погоды
В Киеве наблюдается ухудшение погодных условий. Сильный снегопад, который начался вечером 4 февраля и продолжается до сих пор, усложнил движение на дорогах. Мэр Виталий Кличко сообщил, что спецтехника «Киевавтодора» работает с ночи, однако из-за большого трафика и непрерывного снега уборка идет медленнее.
По его словам, работники дорожных служб сосредоточены на обработке магистралей, мостов и въездов в город противогололедными средствами. Глава столицы призвал водителей не парковать авто на обочинах, чтобы не блокировать работу снегоуборочной техники.
Кроме того, бизнес и руководителей учреждений просят вовремя расчищать закрепленные за ними территории. Городская власть уверяет, что принимает все меры для поддержания жизнедеятельности города в сложных погодных условиях.
Сильный снегопад вызвал транспортный коллапс в Киеве
Непогода 5 февраля вызвала в Киеве настоящий транспортный коллапс: из-за сильного снегопада город и подъезды к нему оказались в плену пробок.
Общественный транспорт почти исчез с улиц, а водители вынуждены часами преодолевать путь между берегами, теряя в очередях более 45 минут.
Особенно критическая ситуация наблюдается на Дарницком мосту, проспектах Романа Шухевича и Георгия Нарбута, а Житомирская трасса в сторону столицы полностью остановилась.
Аналогичная ситуация зафиксирована на Одесской и Варшавской трассах, а также на пути со стороны Белой Церкви. На ключевых магистралях — массовые ДТП и значительные задержки в движении.
В соцсети пользователи массово жалуются на массовые пробки, которых столица еще не видела.
Водители стараются сохранять оптимизм даже в патовых ситуациях — в сети шутят, что из-за нулевой скорости движения можно спокойно выходить из машины на перекур прямо посреди магистрали.
Что творилось на улицах столицы, показывали очевидцы в соцсетях.
