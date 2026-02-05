Снегопад парализовал Киев: массовый коллапс на дорогах, "золотое" такси и невиданные пробки (фото, видео)

Снег в Киеве 5 февраля / © КМДА

Из-за непогоды в Киеве 5 февраля произошел настоящий транспортный коллапс. Да, город засыпал снегом, люди стоят в пробках, общественного транспорта почти нет.

Что происходит в Киеве, засыпанном снегом, читайте дальше в материале ТСН.ua.

Киев парализовало из-за непогоды

Как пишут в Сети, Киев и пригород парализованы из-за снегопада. Движение усложнено, а общественного транспорта почти не видно. Водители часами пытаются добраться с левого на правый. На ключевых магистралях массовые ДТП и значительные задержки в движении. В пробках люди теряют до 46 мин.

В частности, тяжелое движение по Дарницкому мосту, проспекту Романа Шухевича и проспекту Георгия Нарбута. Полностью стоит Житомирская трасса в сторону Киева.

Стоїть Житомирська траса

Также известно о пробках на Одесской, Варшавской и на пути от Белой Церкви.

Водители в Сети жалуются, что таких пробок в столице еще не было. Один из пользователей шутит о том, что водители даже выходят курить, ведь ничего не двигается.

В Сети шокированы киевскими пробками

Из-за нерасчищенной дороги фуры не могут выехать в горку. Автомобили буксуют, дороги превратились в каток.

Традиционно цены на такси в таких условиях взлетели к небесам. Поездку продолжительностью 8 минут сервисы предлагают почти за 1000 гривен.

Цены на такси Киев

Такси в Киеве

В КГГА отметили, что уже очищают дороги от снега и обрабатывают противогололедными средствами главные магистрали, мосты, путепроводы, спуски и подъемы, подходы к остановкам общественного транспорта и переходы.

Напомним, в Киеве 5 февраля из-за снега и гололедицы на дорогах синоптики предупредили о повышенной опасности.

В столице температура воздуха –8°, относительная влажность 93%, атмосферное давление 749 мм рт. ст. На автодорогах местами очень скользко, а это серьезный риск для водителей и пешеходов. Горожане просят быть особенно внимательными на дорогах, снижать скорость и соблюдать правила безопасности.