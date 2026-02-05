- Дата публикации
Киев замело, на дорогах гололедица: горожан предупреждают об опасности
Синоптики объявили важное предупреждение для жителей Киева из-за гололеда, присыпанного снегом.
В Киеве и области в четверг, 5 февраля, облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Telegram.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура 3-8° мороза, в Киеве 4-6° мороза.
Текущая погода в столице
Температура воздуха –8°.
Относительная влажность 93%
Атмосферное давление: 749 мм рт. ст.
Горожанам нужно быть внимательными на дорогах!
