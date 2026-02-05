Киев замело, на дорогах гололедица: горожан предупреждают об опасности

Погода в Киеве / © ТСН

Реклама

В Киеве и области в четверг, 5 февраля, облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Telegram.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Реклама

Температура 3-8° мороза, в Киеве 4-6° мороза.

Текущая погода в столице

Температура воздуха –8°.

Относительная влажность 93%

Атмосферное давление: 749 мм рт. ст.

Горожанам нужно быть внимательными на дорогах!

Правила поведения во время гололеда / © Министерство здравоохранения Украины

Напомним, в Киеве в результате ночной вражеской атаки пострадали две женщины.