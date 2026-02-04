- Дата публикации
В Киеве погода устроит испытание: прогноз на 5 февраля
В течение суток ожидается от 10° до 4° мороза.
В четверг, 5 февраля, в Киеве ослабнет мороз, но станет немного ветрено — 7-12 м/с. В столице ожидается небольшой снег.
Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
В столице будет облачно. В течение ночи будет умеренный, а днем — небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
По данным синоптиков, в Киеве ночью столбики термометров покажут 8-10° мороза, днем поднимется до 4-6° мороза.
В Киевской области ночью столбики термометров покажут 7-12° мороза, а днем — 3-8° мороза.
Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что в Украину идет потепление, но ожидается снег, сильный ветер и колебания атмосферного давления. Однако 9-11 февраля снова возможно похолодание. В то же время уже с 12 февраля более теплая погода снова начнет вытеснять сильные морозы.