Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
277
Час на прочитання
1 хв

Київ замело, на дорогах ожеледиця: містян попереджають про небезпеку

Синоптики оголосили важливе попередження для мешканців Києва через ожеледицю, яку присипало снігом.

Погода у Києві

Погода у Києві / © ТСН

У Києві та області у четвер, 5 лютого, хмарно, невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Telegram.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура 3-8° морозу, у Києві 4-6° морозу.

Поточна погода у столиці

  • Температура повітря -8°.

  • Відносна вологість 93%

  • Атмосферний тиск 749 мм рт. ст.

Містянам треба бути уважними на дорогах!

Правила поведінки під час ожеледиці / © Міністерство охорони здоров’я України

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічної ворожої атаки постраждали дві жінки.

Дата публікації
Кількість переглядів
277
