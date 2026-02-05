- Дата публікації
Київ замело, на дорогах ожеледиця: містян попереджають про небезпеку
Синоптики оголосили важливе попередження для мешканців Києва через ожеледицю, яку присипало снігом.
У Києві та області у четвер, 5 лютого, хмарно, невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.
Про це повідомляє Український гідрометцентр у Telegram.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура 3-8° морозу, у Києві 4-6° морозу.
Поточна погода у столиці
Температура повітря -8°.
Відносна вологість 93%
Атмосферний тиск 749 мм рт. ст.
Містянам треба бути уважними на дорогах!
