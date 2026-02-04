У Києві погода влаштує випробування: прогноз на 5 лютого

Київ. / © Associated Press

У четвер, 5 лютого, у Києві послабшає мороз, але стане трохи вітряно - 7-12 м/с. У столиці очікується невеликий сніг.

Про це повідомили у пресслужбі Укргідрометцентру.

Протягом дня у столиці буде хмарно. Протягом ночі буде помірний, а вдень - невеликий сніг.На дорогах місцями ожеледиця.

За даними синоптиків, у Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 8-10° морозу, вдень підніметься до 4-6° морозу.

У Київській області вночі стовпчики термометрів покажуть 7-12° морозу, а вдень - 3-8° морозу.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що до України йде потепління, але очікується сніг, сильний вітер і коливання атмосферного тиску. Однак 9-11 лютого знову можливе похолодання. Водночас уже від 12 лютого тепліша погода знову почне витісняти сильні морози.