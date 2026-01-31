Киев в ледяном плену: более 3000 домов до сих пор без тепла — где ситуация самая плохая

В Киеве без отопления остаются более 3400 домов

На вечер 31 января в Киеве без отопления остаются 3419 многоэтажек — преимущественно на правом берегу столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Киев постепенно восстанавливает системы жизнеобеспечения города после аварийной ситуации в энергосистеме Украины. Авария привела к остановке работы систем водо- и теплоснабжения города», — рассказал городской голова.

По его словам, на левом берегу Киева поставки воды уже возобновлены. В настоящее время на пониженном давлении система водоснабжения работает в Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах.

Кличко заверил, что коммунальщики и энергетики работают над восстановлением предоставления необходимых услуг киевлянам.

Напомним, что в субботу, 31 января, в Киеве произошел масштабный сбой в работе общественного транспорта. Временно было остановлено движение поездов на всех трех ветвях столичного метрополитена. Также энергетический коллапс повлек за собой отключение воды, света и тепла в городе.