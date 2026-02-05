ТСН в социальных сетях

Киев
289
1 мин

В центре Киева возник пожар в гостинице "Днепр": что известно

Спасатели ликвидируют пожар в Печерском районе Киева.

Светлана Несчетная
Отель «Днепр» на Крещатике / Фото: dniprohotel.ua

Дополнено новыми материалами

В Печерском районе Киева произошло возгорание в гостинице «Днепр» на улице Крещатик.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

Пожар произошол на 4-м этаже гостиницы. На месте события работают аварийно-спасательные службы.

К слову, государственная гостиница «Днепр» в Киеве на Крещатике 15 июля 2020 года на аукционе была продана за 1 млрд 111 млн грн. Что почти в 14 раз больше начальной цены. Объект выставлялся на продажу по стартовой стоимости почти 81 млн грн.

Напомним, в ночь на 5 февраля в результате атаки вражеских беспилотников на Киев, возникли пожары в Оболонском районе столицы возле парковки и в Шевченковском районе. Там пожар произошел в результате попадания в 4-х этажное офисное здание.

