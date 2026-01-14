- Дата публикации
В Киеве во время тревоги произошел пожар в многоэтажке: детали от власти
По данным местных властей, произошло возгорание одной из квартир в 16-этажке.
Утром среды, 14 января, во время атаки произошел пожар в многоэтажке в Оболонском районе Киева. Сначала власти заявляли о попадании беспилотника. Впрочем, впоследствии стало известно, что возгорание не связано с российскими обстрелами.
Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
«Пожар в Оболонском районе не связан с атакой БпЛА. Причины устанавливаются», — подчеркнул он.
Что известно о пожаре на Оболони
Во время воздушной тревоги, после 08:00, Ткаченко сообщил, что на Оболони последствие вражеской атаки горит квартира в многоэтажке.
В свою очередь мэр Виталий Кличко добавил, что произошло попадание БпЛА в 16-этажный жилой дом на уровне восьмого этажа. По его словам, произошло возгорание в одной из квартир. Экстренные службы направляются на место инцидента.
Как сообщалось, утром в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. В столице раздались взрывы. Мониторинговые каналы сообщали о работе сил ПВО.