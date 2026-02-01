В Киеве произошел пожар на одном из известных рынков

Последствия пожара

В Киеве, в Подольском районе, спасатели ликвидировали пожар на территории одного из рынков.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«01 февраля в 04:56 поступило сообщение о пожаре на проспекте Василия Порика. Возгорание возникло в одноэтажной бытовке с распространением огня на металлические одноэтажные киоски торгового ряда», — говорится в сообщении.

Как сообщается, 06:12 пожар был полностью ликвидирован на площади около 80 кв. м. Во время тушения спасатели обнаружили пострадавшего. Мужчину с ожогами различной степени тяжести передали бригаде скорой медицинской помощи.

Причины возникновения пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

Напомним, ранее мы писали о пожаре в Киеве. Над площадью Шевченко поднимался густой дым — огонь охватил рынок.