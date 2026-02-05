- Дата публикации
Ночная атака на Киев: две женщины пострадали, появились фото последствий
Последствия российской атаки на столицу фиксируются в трех районах: Оболонском, Соломенском и Шевченковском.
Два человека пострадали в результате ночной российской атаки в Киеве в ночь на четверг, 5 февраля.
Об этом сообщает ГСЧС.
▪️ В Оболонском районе столицы возник пожар возле парковочной площадки: пожарные ликвидировали возгорание двух автомобилей.
▪️ В Соломенском районе взрывной волной повреждены окна в четырех жилых домах, зафиксировано повреждение детского сада и хозяйственного сооружения. Спасатели обследовали близлежащую территорию.
Известно об одной пострадавшей.
▪️ В Шевченковском районе в результате попадания в 4-х этажное офисное здание произошел пожар, который ликвидировали спасатели.
Информация о пострадавших может обновляться.
Напомним, в ночь на 5 февраля 2026 года россияне снова атаковали Украину дронами.