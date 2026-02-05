- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 75
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака дронов на Киевщину: есть раненый
Российские беспилотники снова атаковали Киевскую область — в Вышгородском районе есть раненое и поврежденное здание.
В ночь на 5 февраля российские войска в очередной раз атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. Под ударами оказались мирные населённые пункты региона.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
По его словам, в Вышгородском районе в результате атаки пострадал мужчина. Его госпитализировали в местную больницу с рваной раной грудной клетки. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.
Кроме того, зафиксированы повреждения частного жилого дома. Информация о масштабах разрушений уточняется.
Вражеская атака на область продолжается. Жителей призывают находиться в укрытиях и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Напомним, ранее мы писали о том, что ночная комбинированная атака на Киев привела к ранению 6 человек и значительным разрушениям в пяти районах города.