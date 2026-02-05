Атака дронов на Киевщину: есть раненый

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 5 февраля российские войска в очередной раз атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. Под ударами оказались мирные населённые пункты региона.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

По его словам, в Вышгородском районе в результате атаки пострадал мужчина. Его госпитализировали в местную больницу с рваной раной грудной клетки. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

Кроме того, зафиксированы повреждения частного жилого дома. Информация о масштабах разрушений уточняется.

Вражеская атака на область продолжается. Жителей призывают находиться в укрытиях и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночная комбинированная атака на Киев привела к ранению 6 человек и значительным разрушениям в пяти районах города.