Киев
Атака дронов на Киевщину: есть раненый

Российские беспилотники снова атаковали Киевскую область — в Вышгородском районе есть раненое и поврежденное здание.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 5 февраля российские войска в очередной раз атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. Под ударами оказались мирные населённые пункты региона.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

По его словам, в Вышгородском районе в результате атаки пострадал мужчина. Его госпитализировали в местную больницу с рваной раной грудной клетки. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

Кроме того, зафиксированы повреждения частного жилого дома. Информация о масштабах разрушений уточняется.

Вражеская атака на область продолжается. Жителей призывают находиться в укрытиях и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночная комбинированная атака на Киев привела к ранению 6 человек и значительным разрушениям в пяти районах города.

