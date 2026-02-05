- Дата публікації
Нічна атака на Київ: дві жінки постраждали, з’явилися фото наслідків
Наслідки російської атаки на столицю фіксуються у трьох районах: Оболонському, Солом’янському та Шевченківському.
Дві людини постраждали внаслідок нічної російської атаки у Києві у ніч проти четверга, 5 лютого.
Про це повідомляє ДСНС.
▪️В Оболонському районі столиці виникла пожежа поблизу паркувального майданчика: вогнеборці ліквідували загоряння двох автомобілів.
▪️У Солом’янському районі вибуховою хвилею пошкоджені вікна у чотирьох житлових будинках, зафіксоване пошкодження дитячого садка й господарчої споруди. Рятувальники обстежили прилеглу територію.
Постраждала жінка 79 років, її госпіталізували. Ще одній 89-річній жінці лікарі надали допомогу на місці.
▪️У Шевченківському районі внаслідок влучання в 4-х поверхову офісну будівлю сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники.
Інформація щодо постраждалих може оновлюватися.
Нагадаємо, у ніч проти 5 лютого 2026 року росіяни знову атакували Україну дронами.