Київ
1474
Нічна атака на Київ: дві жінки постраждали, з’явилися фото наслідків

Наслідки російської атаки на столицю фіксуються у трьох районах: Оболонському, Солом’янському та Шевченківському.

Наслідки нічної атаки на Київ

Наслідки нічної атаки на Київ / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Дві людини постраждали внаслідок нічної російської атаки у Києві у ніч проти четверга, 5 лютого.

Про це повідомляє ДСНС.

▪️В Оболонському районі столиці виникла пожежа поблизу паркувального майданчика: вогнеборці ліквідували загоряння двох автомобілів.

▪️У Солом’янському районі вибуховою хвилею пошкоджені вікна у чотирьох житлових будинках, зафіксоване пошкодження дитячого садка й господарчої споруди. Рятувальники обстежили прилеглу територію.

Постраждала жінка 79 років, її госпіталізували. Ще одній 89-річній жінці лікарі надали допомогу на місці.

▪️У Шевченківському районі внаслідок влучання в 4-х поверхову офісну будівлю сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Наслідки нічної ворожої атаки на Київ / © ГУ ДСНС у Києві

Інформація щодо постраждалих може оновлюватися.

Нагадаємо, у ніч проти 5 лютого 2026 року росіяни знову атакували Україну дронами.

