Київ
119
1 хв

Атака дронів на Київщину: є поранений

Російські безпілотники знову атакували Київську область — у Вишгородському районі є поранений і пошкоджений будинок.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 5 лютого російські війська вкотре атакували Київську область ударними безпілотниками. Під ударами опинилися мирні населені пункти регіону.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, у Вишгородському районі внаслідок атаки постраждав чоловік. Його госпіталізували до місцевої лікарні з рваною раною грудної клітки. Медики надають потерпілому всю необхідну допомогу.

Крім того, зафіксовано пошкодження приватного житлового будинку. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

Ворожа атака на область триває. Мешканців закликають перебувати в укриттях і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нічна комбінована атака на Київ призвела до поранення 6 людей і значних руйнувань у п’яти районах міста.

119
