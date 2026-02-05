- Дата публікації
Атака дронів на Київщину: є поранений
Російські безпілотники знову атакували Київську область — у Вишгородському районі є поранений і пошкоджений будинок.
У ніч проти 5 лютого російські війська вкотре атакували Київську область ударними безпілотниками. Під ударами опинилися мирні населені пункти регіону.
Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
За його словами, у Вишгородському районі внаслідок атаки постраждав чоловік. Його госпіталізували до місцевої лікарні з рваною раною грудної клітки. Медики надають потерпілому всю необхідну допомогу.
Крім того, зафіксовано пошкодження приватного житлового будинку. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.
Ворожа атака на область триває. Мешканців закликають перебувати в укриттях і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нічна комбінована атака на Київ призвела до поранення 6 людей і значних руйнувань у п’яти районах міста.