Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
Час на прочитання
Атака дронів на Київ: стали відомі перші наслідки
У Києві під час атаки російських БпЛА зафіксовано пожежу на автостоянці в Оболонському районі та наслідки падіння уламків у Святошинському.
У ніч проти 5 лютого російські безпілотники атакували Київ. Над столицею зафіксували ворожі БпЛА, мешканців закликали залишатися в укриттях.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
За його словами, в Оболонському районі внаслідок атаки загорілися автомобілі на стоянці. На місце виїхали відповідні служби.
Також зафіксовано наслідки у Святошинському районі. Попередньо, там обійшлося без пожежі та постраждалих.
Оновлено:
У Святошинському районі не підтверджуються наслідки атаки.
У Соломʼянському районі постраждала людина.
Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється. У столиці триває робота сил ППО.
Міська влада закликає киян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.
