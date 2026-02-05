Атака дронів на Київ: стали відомі перші наслідки

Дрон / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 5 лютого російські безпілотники атакували Київ. Над столицею зафіксували ворожі БпЛА, мешканців закликали залишатися в укриттях.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, в Оболонському районі внаслідок атаки загорілися автомобілі на стоянці. На місце виїхали відповідні служби.

Також зафіксовано наслідки у Святошинському районі. Попередньо, там обійшлося без пожежі та постраждалих.

Оновлено:

У Святошинському районі не підтверджуються наслідки атаки.

У Соломʼянському районі постраждала людина.

Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється. У столиці триває робота сил ППО.

Міська влада закликає киян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нічна комбінована атака на Київ призвела до поранення 6 людей і значних руйнувань у п’яти районах міста.