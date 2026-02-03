Нічна атака на Київ 3 лютого: кількість постраждалих зросла, з’явилися фото наслідків

Нічна атака на Київ 3 лютого / © ГУ ДСНС у Києві

У Києві троє людей постраждали внаслідок нічної російської атаки.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

Дніпровський район: на одній з адрес сталося руйнування житлової 5-поверхівки. За іншою адресою — виникла пожежа на території закладу дошкільної освіти. Також зафіксовані падіння уламків на відкритій території без загоряння.

Очевидці повідомляють, що у Дніпровському районі знову зникло опалення, вже вчетверте за сезон.

Деснянський район: зафіксовані влучання по території однієї з адмінбудівель та на відкритій території.

Дарницький район: на одній із локацій сталася пожежа та руйнування на 26 поверсі багатоповерхівки. На жаль, одна людина постраждала. Також пошкоджено фасад та скління житлового будинку. Ще на одній адресі сталося загоряння та руйнування у складській будівлі.

Печерський район: внаслідок влучання по території однієї з АЗС пошкоджена її будівля, 4 припарковані авто, лінія електропередач та дорожнє покриття.

Шевченківський район: сталося займання багатоповерхівки, двоє людей отримали травми.

Нічна атака на Київ 3 лютого / © ГУ ДСНС у Києві

За даними ДСНС, всі пожежі ліквідовані. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місцях працюють всі відповідні служби міста.

Зазначимо, тривога у Києві тривала 7 годин 20 хвилин.

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого Росія знову атакувала Київ.