Київ
2587
1 хв

Київ під масованою атакою: є пошкодження будинків

У Києві під час ворожої атаки зафіксовано пошкодження житлових будинків і закладу освіти, медиків направили до Дніпровського та Деснянського районів.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 3 лютого 2026 року Київ зазнає чергової масованої атаки з боку РФ. У столиці працюють екстрені служби, мешканців закликають залишатися в укриттях.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що бригади медиків викликали до Дніпровського та Деснянського районів столиці. За його словами, місто перебуває під ворожою атакою.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що російські війська завдають ударів по столиці попри сильні морози. За попередніми даними, у Дніпровському районі зафіксовано пошкодження кількох житлових багатоповерхівок та одного із закладів освіти.

Також надходять повідомлення про пошкодження господарських споруд у Деснянському районі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Міська влада закликає киян не залишати укриття до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги.

