Киев под массированной атакой: есть повреждения домов

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 3 февраля 2026 года Киев подвергается очередной массированной атаке со стороны РФ. В столице работают экстренные службы, жителей призывают оставаться в укрытиях.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что бригады медиков вызвали в Днепровский и Деснянский районы столицы. По его словам, город находится под вражеской атакой.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил, что российские войска наносят удары по столице, несмотря на сильные морозы. По предварительным данным, в Днепровском районе зафиксировано повреждение нескольких жилых многоэтажек и одного из учебных заведений.

Также поступают сообщения о повреждениях хозяйственных построек в Деснянском районе. Информация о пострадавших уточняется.

Городские власти призывают киевлян не покидать укрытие до официального сигнала об отбое воздушной тревоги.

