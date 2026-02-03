У Києві дрон влучив у багатоповерхівку — очевидці

Дрон влучив в будинок / © фото з соцмереж

У Києві під час повітряної тривоги сталося влучання безпілотника у житловий будинок на Харківському шосе. Про це повідомляють очевидці події.

За їхніми словами, дрон летів на низькій висоті та врізався у верхні поверхи багатоповерхівки. Інцидент стався кілька хвилин тому.

Наразі офіційної інформації від міської влади або рятувальних служб щодо наслідків удару немає. Дані про можливих постраждалих і масштаби руйнувань уточнюються.

Мешканців столиці закликають перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що у Києві під час ворожої атаки зафіксовано пошкодження житлових будинків і закладу освіти, медиків направили до Дніпровського та Деснянського районів.