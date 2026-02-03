ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
241
Час на прочитання
1 хв

У Києві дрон влучив у багатоповерхівку — очевидці

У столиці зафіксовано влучання безпілотника у житлову багатоповерхівку на Харківському шосе.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон влучив в будинок

Дрон влучив в будинок / © фото з соцмереж

У Києві під час повітряної тривоги сталося влучання безпілотника у житловий будинок на Харківському шосе. Про це повідомляють очевидці події.

За їхніми словами, дрон летів на низькій висоті та врізався у верхні поверхи багатоповерхівки. Інцидент стався кілька хвилин тому.

Наразі офіційної інформації від міської влади або рятувальних служб щодо наслідків удару немає. Дані про можливих постраждалих і масштаби руйнувань уточнюються.

Мешканців столиці закликають перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що у Києві під час ворожої атаки зафіксовано пошкодження житлових будинків і закладу освіти, медиків направили до Дніпровського та Деснянського районів.

Дата публікації
Кількість переглядів
241
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie