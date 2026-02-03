- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 859
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве дрон попал в многоэтажку — очевидцы
В столице зафиксировано попадание беспилотника в жилую многоэтажку на Харьковском шоссе.
В Киеве во время воздушной тревоги произошло попадание беспилотника в жилой дом на Харьковском шоссе. Об этом сообщают очевидцы происшествия.
По их словам, дрон летел на низкой высоте и врезался в верхние этажи многоэтажки. Инцидент произошел несколько минут назад.
Пока официальной информации от городских властей или спасательных служб относительно последствий удара нет. Данные о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняются.
Жители столицы призывают находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Напомним, что в Киеве во время вражеской атаки зафиксировано повреждение жилых домов и учебного заведения, медиков направили в Днепровский и Деснянский районы.