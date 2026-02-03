В Киеве дрон попал в многоэтажку — очевидцы

Дрон попал в дом

Реклама

В Киеве во время воздушной тревоги произошло попадание беспилотника в жилой дом на Харьковском шоссе. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

По их словам, дрон летел на низкой высоте и врезался в верхние этажи многоэтажки. Инцидент произошел несколько минут назад.

Пока официальной информации от городских властей или спасательных служб относительно последствий удара нет. Данные о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняются.

Реклама

Жители столицы призывают находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Напомним, что в Киеве во время вражеской атаки зафиксировано повреждение жилых домов и учебного заведения, медиков направили в Днепровский и Деснянский районы.