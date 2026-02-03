Атака на Киев 3 февраля: что стало известно о последствиях в пяти районах

Атака на Киев

Дополнено новыми материалами

В Киеве в ночь на 2 февраля зафиксированы последствия вражеской атаки сразу в нескольких районах столицы.

О ситуации по состоянию на 3:40 сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко .

Дарницкий район:

Возник пожар в нежилой застройке. Также поврежден 25-этажный жилой дом и еще одна 5-этажка на другой локации.

Деснянский район:

Зафиксированы повреждения нежилого здания.

Днепровский район:

На двух локациях были обнаружены остатки вражеских воздушных целей на открытой территории. Кроме того, повреждена территория детского сада и отдельный 5-этажный жилой дом.

Печерский район:

Пострадала автозаправочная станция. Повреждены здание АЗС и припаркованные рядом автомобили.

Шевченковский район:

Предварительно сообщается о повреждении 22-этажного жилого дома.

По имеющейся информации, в Дарницком районе пострадал один человек. Медики предоставили ему помощь на месте.

Позже стало известно, что количество пострадавших в результате российской атаки на Киев возросло до двух.

На местах работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Жители столицы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угрозы.

Напомним, что в Киеве во время вражеской атаки зафиксировано повреждение жилых домов и учебного заведения, медиков направили в Днепровский и Деснянский районы.