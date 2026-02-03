Атака на Київ 3 лютого: що стало відомо станом про наслідки у п’яти районах

Атака на Київ / © фото з соцмереж

У Києві в ніч проти 2 лютого зафіксовано наслідки ворожої атаки одразу в кількох районах столиці.

Про ситуацію станом на 3:40 повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Дарницький район:

Виникла пожежа в нежитловій забудові. Також пошкоджено 25-поверховий житловий будинок і ще одну 5-поверхівку на іншій локації.

Деснянський район:

Зафіксовано пошкодження нежитлової будівлі.

Дніпровський район:

На двох локаціях виявили залишки ворожих повітряних цілей на відкритій території. Окрім цього, пошкоджено територію дитячого садка та окремий 5-поверховий житловий будинок.

Печерський район:

Постраждала автозаправна станція. Пошкоджено будівлю АЗС і припарковані поруч автомобілі.

Шевченківський район:

Попередньо повідомляється про пошкодження 22-поверхового житлового будинку.

За наявною інформацією, у Дарницькому районі постраждав один чоловік. Медики надали йому допомогу на місці.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до двох.

На місцях працюють екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Мешканців столиці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загрози.

