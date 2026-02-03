- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 45
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ атакує підстанцію під Києвом, що з’єднує Рівненську АЕС зі столицею — моніторингові канали
Моніторингові ресурси повідомляють про атаку на енергетичний об’єкт у Бучанському районі Київщини.
У Київській області під атакою опинився енергетичний об’єкт, який відіграє важливу роль у передачі електроенергії до столиці та центральних регіонів України.
Про це повідомляють моніторингові канали.
За попередніми даними, йдеться про підстанцію 750 кВ «Київська» у селі Наливайківка Макарівської громади Бучанського району. Цей енергооб’єкт забезпечує з’єднання Рівненської атомної електростанції з Києвом і центральною частиною країни.
Наразі офіційних коментарів від «Укренерго» або місцевої влади щодо наслідків можливої атаки немає. Інформація уточнюється.
Експерти зазначають, що об’єкти енергетичної інфраструктури залишаються однією з ключових цілей російських атак.
Мешканців регіону закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
Нагадаємо, що у Києві під час ворожої атаки зафіксовано пошкодження житлових будинків і закладу освіти, медиків направили до Дніпровського та Деснянського районів.