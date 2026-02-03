РФ атакует подстанцию под Киевом, соединяющую Ровенскую АЭС со столицей - мониторинговые каналы

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

В Киевской области под атакой оказался энергетический объект, который играет важную роль в передаче электроэнергии в столицу и центральные регионы Украины.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По предварительным данным, речь идет о подстанции 750 кВ "Киевская" в селе Наливайковка Макаровской общины Бучанского района. Этот энергообъект обеспечивает соединение Ровенской атомной электростанции с Киевом и центральной частью страны.

Реклама

Пока официальных комментариев от «Укрэнерго» или местных властей относительно последствий возможной атаки нет. Информация уточняется.

Эксперты отмечают, что объекты энергетической инфраструктуры остаются одной из ключевых задач российских атак.

Жители региона призывают реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Напомним, что в Киеве во время вражеской атаки зафиксировано повреждение жилых домов и учебного заведения, медиков направили в Днепровский и Деснянский районы.