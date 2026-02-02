Як вибрати акумулятор при вимкненні світла

Реклама

Які акумулятори реально підходять для квартири

Для використання в житлових приміщеннях підходять далеко не всі типи акумуляторів. Основні критерії вибору — герметичність, відсутність шкідливих випарів і передбачувана робота при циклічних навантаженнях.

До акумуляторів, які застосовуються в квартирах, відносяться:

AGM акумулятори

Герметичні свинцево-кислотні батареї, безпечні для встановлення в квартирі, коморі чи коридорі. Не виділяють газ за нормальної експлуатації, працюють при мінусових температурах до –20 °C (із втратою ємності). Часто використовуються для ДБЖ, котлів і базового резервного живлення.

GEL акумулятори

Краще переносять глибокі розряди та повільніше зношуються при регулярних відключеннях світла. Також безпечні для квартири, але на сильному морозі гелевий електроліт втрачає ефективність — це важливо для неопалюваних приміщень.

Літій-іонні акумулятори

Компактні та енергоємні, але придатні для житла лише за наявності якісної BMS. Стандартні Li-ion погано переносять заряд при мінусових температурах, що обмежує їх використання взимку.

LiFePO4

Один із найбезпечніших варіантів для квартири. Відзначається високою термічною стабільністю, стійкістю до глибоких розрядів і ресурсом у тисячі циклів. Під час розряду працює при –20…–25 °C, що підходить для балконів і холодних комор.

На що орієнтуватися при виборі акумуляторів

Автомобільні акумулятори можуть застосовуватися в домашніх умовах у форматі тимчасового або допоміжного джерела живлення при відключеннях електроенергії або в ситуаціях, коли потрібне короткочасне резервування навантаження. При використанні в зв'язці з інвертором вони здатні забезпечити базову працездатність системи.

Як підібрати ємність АКБ під реальні відключення світла

При середньому навантаженні 200-300 Вт і бажаній автономності 6-8 годин оптимальним вважається запас енергії в діапазоні 1,5-2,5 кВт·год. Такий обсяг дозволяє системі працювати стабільно, без регулярного переходу в глибокий розряд.

Практика показує, що експлуатація АКБ з запасом по ємності помітно подовжує термін його служби при щоденних відключеннях електроенергії.

У квартирах найчастіше застосовуються системи на 12 або 24 В.

