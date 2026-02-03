Ночная атака на Киев 3 февраля: количество пострадавших возросло, появились фото последствий

Ночная атака на Киев 3 февраля / © ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве три человека пострадали в результате ночной российской атаки.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

Днепровский район: по одному из адресов произошло разрушение жилой 5-этажки. По другому адресу возник пожар на территории учреждения дошкольного образования. Также зафиксировано падение обломков на открытой территории без возгорания.

Очевидцы сообщают, что в Днепровском районе снова исчезло отопление, уже четвертый раз за сезон.

Деснянский район: зафиксированы попадания по территории одного из админзданий и на открытой территории.

Дарницкий район: на одной из локаций произошел пожар и разрушение на 26 этаже многоэтажки. К сожалению, один человек пострадал. Также поврежден фасад и остекление жилого дома. Еще в одном адресе произошло возгорание и разрушение в складском здании.

Печерский район: в результате попадания по территории одной из АЗС повреждено ее здание, 4 припаркованных авто, линия электропередач и дорожное покрытие.

Шевченковский район: произошло возгорание многоэтажки, два человека получили травмы.

Ночная атака на Киев 3 февраля / © ГУ ГСЧС в Киеве

По данным ГСЧС, все пожары ликвидированы. Информация о пострадавших уточняется. На местах работают все службы города.

Отметим, тревога в Киеве продолжалась 7 часов 20 минут.

Напомним, в ночь на 3 февраля Россия снова атаковала Киев.