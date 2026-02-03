- Дата публикации
- Киев
Атака на Киев: количество пострадавших снова увеличилось, полиция обнародовала шокирующие фото
Из поврежденного дома в Днепровском районе врачи госпитализировали с резаными ранами мужчину и женщину.
В Киеве уже пять пострадавших в результате вражеской атаки в ночь на вторник, 3 февраля.
Об этом сообщила полиция Киева в Telegram.
«Из поврежденного дома в Днепровском районе врачи госпитализировали с резаными ранами тела мужчины и женщину», — говорится в сообщении.
На местах продолжают работать полицейские, которые документируют очередное преступление РФ.
Помощь пострадавшим
В Днепровском районе развернули штабы помощи пострадавшим, отмечает КГГА.
Штабы действуют по адресам:
ул. Пражская, 14, гимназия №126;
ул. Березняковская, 34, гимназия №228.
Специалисты социальных служб принимают документы и консультируют.
Для консультаций и помощи доступны телефоны: 093-952-17-48 (социальные менеджеры), 099-001-54-35 (горячая линия РГА).
Ранее мы сообщали о трех пострадавших в результате ночной массированной атаки по столице.
К слову, воздушная тревога в Киеве в ночь на 3 февраля длилась 7 часов 20 минут.