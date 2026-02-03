Атака на Киев: количество пострадавших снова увеличилось, полиция обнародовала шокирующие фото

Последствия вражеской атаки на Киев 3 февраля / © Полиция Киева

Реклама

В Киеве уже пять пострадавших в результате вражеской атаки в ночь на вторник, 3 февраля.

Об этом сообщила полиция Киева в Telegram.

«Из поврежденного дома в Днепровском районе врачи госпитализировали с резаными ранами тела мужчины и женщину», — говорится в сообщении.

Реклама

На местах продолжают работать полицейские, которые документируют очередное преступление РФ.

Последствия вражеской атаки на Киев 3 февраля / © Полиция Киева

Последствия вражеской атаки на Киев 3 февраля / © Полиция Киева

Последствия вражеской атаки на Киев 3 февраля / © Полиция Киева

Последствия вражеской атаки на Киев 3 февраля / © Полиция Киева

Последствия вражеской атаки на Киев 3 февраля / © Полиция Киева

Последствия вражеской атаки на Киев 3 февраля / © Полиция Киева

Помощь пострадавшим

В Днепровском районе развернули штабы помощи пострадавшим, отмечает КГГА.

Штабы действуют по адресам:

ул. Пражская, 14, гимназия №126;

ул. Березняковская, 34, гимназия №228.

Специалисты социальных служб принимают документы и консультируют.

Реклама

Для консультаций и помощи доступны телефоны: 093-952-17-48 (социальные менеджеры), 099-001-54-35 (горячая линия РГА).

Ранее мы сообщали о трех пострадавших в результате ночной массированной атаки по столице.

К слову, воздушная тревога в Киеве в ночь на 3 февраля длилась 7 часов 20 минут.