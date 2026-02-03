Атака на Київ: росіяни пошкодили зал слави Музею війни у підніжжі монумента "Батьківщина-мати"

Пошкоджений зал слави Музею війни / © Укрінформ

Реклама

Внаслідок нічної атаки на Київ росіяни пошкодили зал слави Музею війни у підніжжі монумента «Батьківщина-мати».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на віцепрем’єрку та пані міністра культури Тетяну Бережну.

«Це памʼятка науки і техніки місцевого значення. Символічно й цинічно водночас: держава-агресорка завдає удару по місцю пам’яті про боротьбу з агресією 20 століття, повторюючи злочини вже у 21», — зазначила Тетяна Бережна.

Реклама

Крім того, стало відомо, що рух фунікулера тимчасово призупинено через відсутність електропостачання внаслідок ворожої атаки на столицю.

Нагадаємо, у Києві вже пʼять постраждалих внаслідок атаки РФ у ніч проти вівторка, 3 лютого. Повітряна тривога у Києві тривала 7 годин 20 хвилин: вона почалася о 00:24, а закінчилася о 7:44.