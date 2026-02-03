ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
264
Час на прочитання
1 хв

Атака на Київ: росіяни пошкодили зал слави Музею війни у підніжжі монумента "Батьківщина-мати"

Символічно й цинічно водночас: держава-агресорка РФ завдає удару по місцю пам’яті про боротьбу з агресією 20 століття.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Пошкоджений зал слави Музею війни

Пошкоджений зал слави Музею війни / © Укрінформ

Внаслідок нічної атаки на Київ росіяни пошкодили зал слави Музею війни у підніжжі монумента «Батьківщина-мати».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на віцепрем’єрку та пані міністра культури Тетяну Бережну.

«Це памʼятка науки і техніки місцевого значення. Символічно й цинічно водночас: держава-агресорка завдає удару по місцю пам’яті про боротьбу з агресією 20 століття, повторюючи злочини вже у 21», — зазначила Тетяна Бережна.

Крім того, стало відомо, що рух фунікулера тимчасово призупинено через відсутність електропостачання внаслідок ворожої атаки на столицю.

Нагадаємо, у Києві вже пʼять постраждалих внаслідок атаки РФ у ніч проти вівторка, 3 лютого. Повітряна тривога у Києві тривала 7 годин 20 хвилин: вона почалася о 00:24, а закінчилася о 7:44.

Дата публікації
Кількість переглядів
264
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie