- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 264
- Час на прочитання
- 1 хв
Атака на Київ: росіяни пошкодили зал слави Музею війни у підніжжі монумента "Батьківщина-мати"
Символічно й цинічно водночас: держава-агресорка РФ завдає удару по місцю пам’яті про боротьбу з агресією 20 століття.
Внаслідок нічної атаки на Київ росіяни пошкодили зал слави Музею війни у підніжжі монумента «Батьківщина-мати».
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на віцепрем’єрку та пані міністра культури Тетяну Бережну.
«Це памʼятка науки і техніки місцевого значення. Символічно й цинічно водночас: держава-агресорка завдає удару по місцю пам’яті про боротьбу з агресією 20 століття, повторюючи злочини вже у 21», — зазначила Тетяна Бережна.
Крім того, стало відомо, що рух фунікулера тимчасово призупинено через відсутність електропостачання внаслідок ворожої атаки на столицю.
Нагадаємо, у Києві вже пʼять постраждалих внаслідок атаки РФ у ніч проти вівторка, 3 лютого. Повітряна тривога у Києві тривала 7 годин 20 хвилин: вона почалася о 00:24, а закінчилася о 7:44.