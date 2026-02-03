- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 142
- Час на прочитання
- 1 хв
У Печерському районі Києва атака РФ пошкодила АЗС: постраждали автівки та ЛЕП
У автівок вибиті вікна, також пошкоджено білборд поруч, пошкоджено лінії електропередач.
У Печерському районі Києва внаслідок атаки РФ пошкоджена АЗС: постраждали автомобілі та ЛЕП.
Про це повідомліє КИЇВ24.
Вигнуто вікна, пошкоджено логотип, у авто вибито скло.
Також пошкоджено білборд поруч.
Окрім того, пошкоджено лінії електропередач.
Нині заторів на цій ділянці не спостерігається.
Нагадаємо, у Києві внаслідок російської атаки вже пʼять постраждалих. Попередня повітряна тривога у Києві тривала 7 годин 20 хвилин. Друга повітряна тривога тривала 41 хвилину.