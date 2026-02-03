ТСН у соціальних мережах

142
1 хв

У Печерському районі Києва атака РФ пошкодила АЗС: постраждали автівки та ЛЕП

У автівок вибиті вікна, також пошкоджено білборд поруч, пошкоджено лінії електропередач.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У автівок тріснуло скло

У автівок вибито скло / © Поліція Києва

У Печерському районі Києва внаслідок атаки РФ пошкоджена АЗС: постраждали автомобілі та ЛЕП.

Про це повідомліє КИЇВ24.

Вигнуто вікна, пошкоджено логотип, у авто вибито скло.

Також пошкоджено білборд поруч.

Поліція фіксує пошкодження / © Поліція Києва

Поліція фіксує пошкодження / © Поліція Києва

Окрім того, пошкоджено лінії електропередач.

Нині заторів на цій ділянці не спостерігається.

Нагадаємо, у Києві внаслідок російської атаки вже пʼять постраждалих. Попередня повітряна тривога у Києві тривала 7 годин 20 хвилин. Друга повітряна тривога тривала 41 хвилину.

