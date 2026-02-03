Атака на Київщину: під ударом були енергетика і будинки

Комбінована атака

Київська область у ніч проти 3 лютого пережила чергову масовану комбіновану російську атаку. Під удар потрапили приватні домівки та об’єкти енергетики.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Під масованим ударом на Київщині опинилися звичайні мирні громади, енергетична інфраструктура та житло людей.

Відомо про постраждалого чоловіка в Обухівському районі. За попередніми даними, він був поранений уламками скла.

Окрім того, пошкоджені два приватні будинки та авто.

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого російська армія вкотре влаштувала масовану атаку по Україні із застосуванням дронів та ракет. Зокрема, у Києві постраждали троє людей. Наслідки ударів зафіксовані у Дніпровському, Дарницькому, Шевченківському, Деснянському та Печерському районах. Є пошкодження будинків, АЗС, ліній електропередач, виникли пожежі, подекуди зникло опалення.