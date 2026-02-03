- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 467
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака на Киевщину: под ударом были энергетика и дома
На Киевщине враг бил по энергетической инфраструктуре. Известно о раненом.
Киевская область в ночь на 3 февраля пережила очередную массированную комбинированную российскую атаку. Под удар попали частные дома и объекты энергетики.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.
Под массированным ударом на Киевщине оказались обычные мирные громады, энергетическая инфраструктура и жилье людей.
Известно о пострадавшем мужчине в Обуховском районе. По предварительным данным, он был ранен осколками стекла.
Кроме того, повреждены два частных дома и авто.
Напомним, в ночь на 3 февраля российская армия в очередной раз устроила массированную атаку по Украине с применением дронов и ракет. В частности, в Киеве пострадали три человека. Последствия ударов зафиксированы в Днепровском, Дарницком, Шевченковском, Деснянском и Печерском районах. Есть повреждения домов, АЗС, линий электропередач, возникли пожары, кое-где исчезло отопление.