Атака на Киевщину: под ударом были энергетика и дома

Комбинированная атака

Киевская область в ночь на 3 февраля пережила очередную массированную комбинированную российскую атаку. Под удар попали частные дома и объекты энергетики.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Под массированным ударом на Киевщине оказались обычные мирные громады, энергетическая инфраструктура и жилье людей.

Известно о пострадавшем мужчине в Обуховском районе. По предварительным данным, он был ранен осколками стекла.

Кроме того, повреждены два частных дома и авто.

Напомним, в ночь на 3 февраля российская армия в очередной раз устроила массированную атаку по Украине с применением дронов и ракет. В частности, в Киеве пострадали три человека. Последствия ударов зафиксированы в Днепровском, Дарницком, Шевченковском, Деснянском и Печерском районах. Есть повреждения домов, АЗС, линий электропередач, возникли пожары, кое-где исчезло отопление.