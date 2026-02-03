Атака на Київ: кількість постраждалих знову збільшилась, поліція оприлюднила шокувальні фото

Наслідки ворожої атаки на Київ 3 лютого / © Поліція Києва

У Києві вже пʼять постраждалих внаслідок ворожої атаки у ніч проти вівторка, 3 лютого.

Про це повідомила поліція Києва у Telegram.

«З пошкодженого будинку у Дніпровському районі лікарі госпіталізували з різаними ранами тіла чоловіка та жінку», — йдеться у повідомленні.

На місцях продовжують працювати поліцейські, які документують черговий злочин РФ.

Наслідки ворожої атаки на Київ 3 лютого / © Поліція Києва

Допомога постраждалим

У Дніпровському районі розгорнули штаби допомоги постраждалим, зазначає КМДА.

Штаби діють за адресами:

вул. Празька, 14, гімназія № 126;

вул. Березняківська, 34, гімназія № 228.

Фахівці соціальних служб приймають документи та надають консультації.

Для консультацій та допомоги доступні телефони: 093-952-17-48 (соціальні менеджери), 099-001-54-35 (гаряча лінія РДА).

Раніше ми повідомляли про трьох постраждалих внаслідок нічної масованої атаки по столиці.

До слова, повітряна тривога у Києві у ніч проти 3 лютого тривала 7 годин 20 хвилин.