Атака на Київ: кількість постраждалих знову збільшилась, поліція оприлюднила шокувальні фото
Із пошкодженого будинку у Дніпровському районі лікарі госпіталізували з різаними ранами чоловіка та жінку.
У Києві вже пʼять постраждалих внаслідок ворожої атаки у ніч проти вівторка, 3 лютого.
Про це повідомила поліція Києва у Telegram.
«З пошкодженого будинку у Дніпровському районі лікарі госпіталізували з різаними ранами тіла чоловіка та жінку», — йдеться у повідомленні.
На місцях продовжують працювати поліцейські, які документують черговий злочин РФ.
Допомога постраждалим
У Дніпровському районі розгорнули штаби допомоги постраждалим, зазначає КМДА.
Штаби діють за адресами:
вул. Празька, 14, гімназія № 126;
вул. Березняківська, 34, гімназія № 228.
Фахівці соціальних служб приймають документи та надають консультації.
Для консультацій та допомоги доступні телефони: 093-952-17-48 (соціальні менеджери), 099-001-54-35 (гаряча лінія РДА).
Раніше ми повідомляли про трьох постраждалих внаслідок нічної масованої атаки по столиці.
До слова, повітряна тривога у Києві у ніч проти 3 лютого тривала 7 годин 20 хвилин.