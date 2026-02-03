ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
93
Время на прочтение
1 мин

В Печерском районе Киева атака РФ повредила АЗС: пострадали автомобили и ЛЭП

У автомобилей выбиты окна, также поврежден билборд рядом, повреждены линии электропередач.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
У автомобилей треснуло стекло

У автомобилей выбиты стекла / © Полиция Киева

В Печерском районе Киева в результате атаки РФ повреждена АЗС: пострадали автомобили и ЛЭП.

Об этом сообщает КИЕВ24.

Выгнуты окна, поврежден логотип, в авто выбиты стекла.

Также поврежден билборд рядом.

Полиция фиксирует повреждения / © Полиция Киева

Полиция фиксирует повреждения / © Полиция Киева

Кроме того, повреждены линии электропередачи.

В настоящее время пробок на этом участке не наблюдается.

Напомним, в Киеве в результате российской атаки уже пять пострадавших. Предыдущая воздушная тревога в Киеве продолжалась 7 часов 20 минут. Вторая воздушная тревога длилась 41 минуту.

Дата публикации
Количество просмотров
93
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie