- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 93
- Время на прочтение
- 1 мин
В Печерском районе Киева атака РФ повредила АЗС: пострадали автомобили и ЛЭП
У автомобилей выбиты окна, также поврежден билборд рядом, повреждены линии электропередач.
В Печерском районе Киева в результате атаки РФ повреждена АЗС: пострадали автомобили и ЛЭП.
Об этом сообщает КИЕВ24.
Выгнуты окна, поврежден логотип, в авто выбиты стекла.
Также поврежден билборд рядом.
Кроме того, повреждены линии электропередачи.
В настоящее время пробок на этом участке не наблюдается.
Напомним, в Киеве в результате российской атаки уже пять пострадавших. Предыдущая воздушная тревога в Киеве продолжалась 7 часов 20 минут. Вторая воздушная тревога длилась 41 минуту.