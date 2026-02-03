ТСН в социальных сетях

Атака на Киев: россияне повредили зал славы Музея войны у подножия монумента "Родина-мать"

Символично и цинично одновременно: государство-агрессорка наносит удар по месту памяти о борьбе с агрессией 20 века, повторяя преступления уже в 21, отметила Татьяна Бережная.

Поврежденный зал славы Музея войны

Поврежденный зал славы Музея войны / © Укрінформ

В результате ночной атаки на Киев россияне повредили зал славы Музея войны у подножия монумента «Родина-мать».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на вице-премьера и министра культуры Татьяну Бережную.

«Это памятка науки и техники местного значения. Символично и цинично одновременно: государство-агрессорка наносит удар по месту памяти о борьбе с агрессией 20 века, повторяя преступления уже в 21», — отметила Татьяна Бережная.

Кроме того, стало известно, что движение фуникулера временно приостановлено из-за отсутствия электроснабжения в результате вражеской атаки на столицу.

Напомним, в Киеве уже пять пострадавших в результате атаки РФ в ночь на вторник, 3 февраля. Воздушная тревога в Киеве продолжалась 7 часов 20 минут: она началась в 00:24, а закончилась в 7:44.

