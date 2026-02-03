- Дата публикации
Киев
- 15
- 1 мин
Атака на Киев: россияне повредили зал славы Музея войны у подножия монумента "Родина-мать"
Символично и цинично одновременно: государство-агрессорка наносит удар по месту памяти о борьбе с агрессией 20 века, повторяя преступления уже в 21, отметила Татьяна Бережная.
В результате ночной атаки на Киев россияне повредили зал славы Музея войны у подножия монумента «Родина-мать».
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на вице-премьера и министра культуры Татьяну Бережную.
«Это памятка науки и техники местного значения. Символично и цинично одновременно: государство-агрессорка наносит удар по месту памяти о борьбе с агрессией 20 века, повторяя преступления уже в 21», — отметила Татьяна Бережная.
Кроме того, стало известно, что движение фуникулера временно приостановлено из-за отсутствия электроснабжения в результате вражеской атаки на столицу.
Напомним, в Киеве уже пять пострадавших в результате атаки РФ в ночь на вторник, 3 февраля. Воздушная тревога в Киеве продолжалась 7 часов 20 минут: она началась в 00:24, а закончилась в 7:44.