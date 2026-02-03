- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 280
- Время на прочтение
- 1 мин
Из-за атаки на Киев без отопления остались два района: детали от Кличко
Коммунальные службы совместно с энергетиками уже начали восстановительные работы в столице.
Из-за российской атаки на инфраструктуру Киева в ночь на 3 февраля без отопления остались Дарницкий и Днепровский районы. Всего в столице тепла нет в более 1000 многоэтажек.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
«Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла вследствие ночной массированной врага на инфраструктуру столицы», — говорится в заявлении мэра.
Сейчас по всему городу без теплоснабжения остаются 1170 многоэтажных домов.
Коммунальные службы совместно с энергетиками уже начали восстановительные работы. В то же время продолжается устранение проблем и в тех домах, где тепло отсутствовало еще раньше.
Ночная атака на Киев 3 февраля — какие последствия
Ночная комбинированная атака на Киев привела к ранению трех человек и значительным разрушениям в пяти районах города. В Днепровском районе частично разрушены пятиэтажка и детсад, из-за чего жители в четвертый раз за сезон остались без отопления. В Дарницком районе осколки повредили 26-й этаж небоскреба и склад, в Шевченковском — пожар в многоэтажке. Было попадание в админздание Деснянского района и повреждение АЗС и линий электропередач на Печерске.