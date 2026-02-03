Из-за атаки на Киев без отопления остались два района: детали от Кличко

Отключение отопления из-за российской атаки / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Из-за российской атаки на инфраструктуру Киева в ночь на 3 февраля без отопления остались Дарницкий и Днепровский районы. Всего в столице тепла нет в более 1000 многоэтажек.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

«Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла вследствие ночной массированной врага на инфраструктуру столицы», — говорится в заявлении мэра.

Сейчас по всему городу без теплоснабжения остаются 1170 многоэтажных домов.

Коммунальные службы совместно с энергетиками уже начали восстановительные работы. В то же время продолжается устранение проблем и в тех домах, где тепло отсутствовало еще раньше.

Ночная атака на Киев 3 февраля — какие последствия

Ночная комбинированная атака на Киев привела к ранению трех человек и значительным разрушениям в пяти районах города. В Днепровском районе частично разрушены пятиэтажка и детсад, из-за чего жители в четвертый раз за сезон остались без отопления. В Дарницком районе осколки повредили 26-й этаж небоскреба и склад, в Шевченковском — пожар в многоэтажке. Было попадание в админздание Деснянского района и повреждение АЗС и линий электропередач на Печерске.